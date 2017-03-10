Lexus выпустит новый компактный кроссовер UX

Японский автомобилестроитель Lexus объявил о запуске в серийное производство новой модели кроссовера Lexus UX, прототип которого был представлен на Парижском авто-шоу в 2016 году. Старт сборки серийной модели запланирован на вторую половину 2017 года, пишет «
По словам вице-президента автокомпании Йошихиро Соа, новый субкомпактный кроссовер Lexus UX будет в большей степени ориентирован на молодежную аудиторию автолюбителей. Этому способствует сам дизайн и технические характеристики автомобиля. Указывается, что серийная модель будет иметь немного менее агрессивные черты экстерьера чем у прототипа.
Планируется, что Lexus UX будет представлен тремя модификациями — UX 200, UX 250 и UX 250h, и будет оснащен несколькими вариантами силовых агрегатов. Так, по мнению экспертов, модель Lexus UX 200 получит 2,0-литровый мотор мощностью 150 лошадиных сил, а Lexus UX 250 — 2,5-литровый силовой агрегат мощностью 184 «лошадок». Третья модификация Lexus UX 250h будет оснащена 200-сильным агрегатом объёмом 2,0 литра.