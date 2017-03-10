Lada Xray впервые вошла в ТОП-10 авто российского рынка

Lada Xray впервые вошла в десятку самых популярных автомобилей российского рынка по итогам первых двух месяцев текущего года, пишет «
Продажи Xray начались 14 февраля 2016 года. В январе и феврале в России было продано 3698 хэтчбеков отечественного производства. Стоимость автомобиля с объемом 1.6 литра в настоящее время составляет 599 900 рублей.
По итогам прошлого года в России было продано 22 тысячи Lada Xray, причем большая часть из них — в Петербурге и Москве.
Ранее сообщалось, что российский бренд Lada занял первое место по объему продаж автомобилей C-сегмента в России.