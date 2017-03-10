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10:08, 10 марта 2017 335
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Козьи сыры из Рязани наградили на выставке в Москве

Козьи сыры из Рязани наградили на выставке в Москве

Козьи сыры из Рязани наградили на выставке «Молочная и мясная индустрия», которая проходила с 28 февраля по 3 марта в Москве. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

После конференции «Производство и переработка козьего молока. От козы до прилавка» в рамках конкурса оценили качество продукции козоводства, представленной на выставке.

На конкурс свой сыр представило ЗАО «Московское» (фермер Романцов). В результате продукция удостоилась следующих наград:

  • типа Грюйер — диплом второй степени;
  • типа Чеддер — диплом второй степени;
  • Качотта — диплом третьей степени.

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