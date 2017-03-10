Козьи сыры из Рязани наградили на выставке в Москве

Козьи сыры из Рязани наградили на выставке «Молочная и мясная индустрия», которая проходила с 28 февраля по 3 марта в Москве. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
После конференции «Производство и переработка козьего молока. От козы до прилавка» в рамках конкурса оценили качество продукции козоводства, представленной на выставке.
На конкурс свой сыр представило ЗАО «Московское» (фермер Романцов). В результате продукция удостоилась следующих наград:
- типа Грюйер — диплом второй степени;
- типа Чеддер — диплом второй степени;
- Качотта — диплом третьей степени.