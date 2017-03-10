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15:48, 10 марта 2017 147
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Федеральный канал рассказал о рязанском беспилотнике. Видео

Федеральный канал рассказал о рязанском беспилотнике. Видео

Федеральный канал «Наука 2.0» рассказал о рязанском беспилотнике. Документальный фильм «Беспилотники. Автомобили будущего» появился в сети в понедельник, 6 марта.

В программе рассказали о беспилотном вездеходе рязанского конструкторского бюро «Аврора».

Коммерческий директор Avrora Robotics Виталий Савельев, отметил что его могут использовать военные и спасатели для передвижения по лесам и болотам.

По его словам, беспилотник не относится к технике быстрого реагирования, а используется для повышения эффективности и безопасности работы.

Справка

Avrora Robotics — рязанская инновационная компания, резидент фонда Сколково. Специализируется на создании программного обеспечения и систем управления для беспилотных наземных транспортных средств и роботов.


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