Федеральный канал рассказал о рязанском беспилотнике. Видео

Федеральный канал «Наука 2.0» рассказал о рязанском беспилотнике. Документальный фильм «Беспилотники. Автомобили будущего» появился в сети в понедельник, 6 марта.
В программе рассказали о беспилотном вездеходе рязанского конструкторского бюро «Аврора».
Коммерческий директор Avrora Robotics Виталий Савельев, отметил что его могут использовать военные и спасатели для передвижения по лесам и болотам.
По его словам, беспилотник не относится к технике быстрого реагирования, а используется для повышения эффективности и безопасности работы.
Справка
Avrora Robotics — рязанская инновационная компания, резидент фонда Сколково. Специализируется на создании программного обеспечения и систем управления для беспилотных наземных транспортных средств и роботов.