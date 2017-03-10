Еще на тридцати рязанских улицах провели ямочный ремонт

С 6 по 10 марта ямочный ремонт провели еще на тридцати рязанских улицах. Об этом сообщили на
За этот период заделали выбоины на отдельных участках улиц Есенина, Татарской, Ленина, Горького, Соколовской, Новоселковской, Советской Армии, Станкозаводской, Бирюзова, Черновицкой, Тимакова, Рязанской, Магистральной, Семена Середы, 4-ая Линия, Шевченко, Пирогова, проезде Шабулина, Солотчинском шоссе, Куйбышевском шоссе. Общая площадь проведенных работ составила более 815 квадратных метров.
На тех участках дорожной сети, где применить асфальтобетонную смесь было невозможно в связи с погодными условиями, выбоины засыпали щебнем. В частности, это сделали на улицах Княжье Поле, Большой, Братиславской, Новаторов, Быстрецкой, на участке автомобильной дороги на поселок Карцево, на Восточной окружной дороге, а также на участке дороги от улицы Черновицкой до «Ново-Рязанской» ТЭЦ на общей площади — более 430 квадратных метров.
Для дополнительного информирования автовладельцев и в целом повышения безопасности дорожного движения на участках муниципальных дорог по улицам Мервинской и Промышленной установили дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости» и «Неровная дорога».