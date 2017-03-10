«Девятый телеканал» начал вещание в сети «Дом.ру»

Рязанский «Девятый телеканал» начал вещание в сети кабельного оператора «Дом.ру». Увидеть программы местного вещателя могут рязанцы, подключенные к цифровому пакету провайдера. В линейке телеканалов «Дом.ру» «Девятый канал» занял позицию на 22-й кнопке.
«Мы завершили процесс вхождения в кабельные сети крупнейших операторов, работающих на рязанском рынке», — сообщил источник в руководстве телеканала. Помимо «Дом.ру», канал представлен в сетях «Ростелеком», «МТС» и Видикон".
В ближайшее время телеканал планирует также запустить он-лайн вещание на своей сайте, который также значительно обновится.
Основу вещания «Девятого телеканал» составляют лучшие отечественные и зарубежные фильмы и сериалы, а также выпуски местных новостей, выходящие в эфир восемь раз в течение суток. Среди программ собственного производства — духовно-просветительская программа «Образ», познавательная программа «Надо бы знать», медицинская «Формула здоровья», а также программа о путешествиях «Заглянуть за горизонт», ведущий которой известный путешественник, герой России Михаил Малахов.