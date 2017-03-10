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17:09, 10 марта 2017 177
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Дети едва не сорвали прямой эфир BBC. Видео

Дети едва не сорвали прямой эфир BBC. Видео

Дети едва не сорвали новостной выпуск BBC, который транслировали в прямом эфире. Из-за этого ролик приобрел неожиданную популярность, передает «РИА Новости».

Профессор Роберт Келли по видеосвязи комментировал политическую ситуацию в Южной Корее, когда за его спиной появился ребенок. Ведущий сообщил о неожиданном госте профессору, и тот, не оглядываясь, попытался вытолкнуть его из кадра.

Затем в комнату на ходунках въехал еще один ребенок, а за ним прибежала женщина. Вскоре они покинули комнату, однако ведущий и комментатор не смогли сдержать улыбки.

Журналисты BBC разместили видео в Twitter, отметив, что дети могут вмешаться во что угодно.


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