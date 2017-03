Дети едва не сорвали прямой эфир BBC. Видео

Дети едва не сорвали новостной выпуск BBC, который транслировали в прямом эфире. Из-за этого ролик приобрел неожиданную популярность, передает « РИА Новости ».

Профессор Роберт Келли по видеосвязи комментировал политическую ситуацию в Южной Корее, когда за его спиной появился ребенок. Ведущий сообщил о неожиданном госте профессору, и тот, не оглядываясь, попытался вытолкнуть его из кадра.

Затем в комнату на ходунках въехал еще один ребенок, а за ним прибежала женщина. Вскоре они покинули комнату, однако ведущий и комментатор не смогли сдержать улыбки.

Журналисты BBC разместили видео в Twitter, отметив, что дети могут вмешаться во что угодно.

Omg this is amazing. Kids crash BBC interview, all hell brakes loose (amazing slides all round) - via @tonyprod77 pic.twitter.com/zroNmCew1H