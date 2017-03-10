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16:10, 10 марта 2017 196
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Афиша RZN.info рекомендует посетить концерты «Черного Обелиска» и Николая Носкова

Афиша RZN.info рекомендует посетить концерты «Черного Обелиска» и Николая Носкова

Весной в Рязани происходит много заметных культурных мероприятий, и ближайшие выходные не будут исключением.

Рязанский театр для детей и молодежи подготовил премьеру спектакля «№13» по пьесе драматурга Рэя Куни. В Рязани возле ТРЦ «Премьер» начинает работу цирк-шапито «Максимус» с уникальной программой, гвоздем которой станет выступление белых тигров. А в МКЦ зрители увидят красочное сказочное шоу «Страна волшебников».

Среди концертов в эти выходные стоит отметить выступление группы «Черный Обелиск» в Raz Dva Bar. На этот раз помимо традиционной «электрической» программы музыканты представят еще и акустические версии известных хитов. Сразу два концерта популярных исполнителей пройдут в Рязанской филармонии — 11 марта здесь выступит Ярослав Евдокимов, а 12 — Николай Носков.

Полный обзор культурных мероприятий на выходные можно найти на нашем сайте в разделе «Афиша».

Фото M. moe


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