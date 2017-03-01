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10:53, 1 марта 2017 222

За два дня на уборку рязанских дорог от снега вышли 276 единицы техники

За два дня на уборку рязанских дорог от снега вышли 276 единицы техники

С 27 февраля по 1 марта ОАО «Рязаньавтодор» обработало дороги области 3650 тоннами пескосоляной смеси, в том числе маршруты школьных автобусов и опасные участки дорог.

Как рассказали в пресс-службе организации, при уборке снега компания использовала 276 единицы спецтехники.

Особое внимание дорожники уделили очистке проезжей части дорог и обочин от снега и льда. Кроме того, отремонтировали барьерные ограждения и дорожные знаки, заменили тросовые ограждения. Также убрали мусор на автобусных остановках и автопавильонах.

На участках автодороги М-6 «Каспий» произвели ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью. Чтобы не допустить переметы на трассах, на опасных участках установили снегозадерживающие щиты.

В настоящее время работы по снегоочистке продолжаются в штатном режиме. Обращения от жителей региона, в том числе и по качеству содержания и уборке дорог, принимаются через диспетчерскую службу по телефону: 44-32-75.


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