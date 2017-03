Видео с репетирующим речь Трампом рассмешило интернет. На ролике запечатлили момент, когда в лимузине Дональд Трамп готовился впервые выступить перед Конгрессом, пишет « Российская газета ».

Некоторые пользователи соцсетей сравнили репетицию с исполнением рок-хита. «Он действительно читает, удивительно!» — отметил один из комментаторов. «А может, он просто проверяет домашку Бэррона?», — пошутил о младшем сыне американского президента пользователь.

«Подготовка — это все. Именно поэтому у нас такой крутой президент», — отметила поклонница Трампа.

Check this out. Trump practicing his address in the back of the limo. pic.twitter.com/D7EWrlgZlo