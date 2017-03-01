В жилых комплексах «Северной компании» Масленицу отпраздновали по-соседски

В минувшие выходные «Северная компания» по традиции выступила организатором празднования Масленицы для жителей ЖК «Юный» в микрорайонах: Канищево, «Ново-Пирогово» в поселке Приокский, «Меркурий» на улице Мервинской и «Дом на Чкалова». В этом году на Масленице от застройщика побывали более 1000 рязанцев.
«"Северная компания» каждый год создает условия для того, чтобы любимые в народе праздники жильцы отмечали семьями, поддерживая атмосферу дружбы и добрососедства. В каждом жилом комплексе встречать Масленицу собирается весь двор", — говорится в сообщении.
В этот раз рязанцы поучаствовали в увлекательных конкурсах и шуточных спортивных турнирах. Победители и самые юные участники состязаний получили подарки от «Северной компании». Также все желающие смогли угоститься горячим чаем и вкусными блинами. Детей развлекали приглашенные актеры в ростовых куклах.
Празднование завершилось символическим сжиганием чучела Масленицы.
«Масленая неделя завершилась, но впечатлений от праздника хватит еще на многие недели вперед», — отметили гости праздника.