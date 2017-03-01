Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:13, 1 марта 2017 584

В жилых комплексах «Северной компании» Масленицу отпраздновали по-соседски

В жилых комплексах «Северной компании» Масленицу отпраздновали по-соседски

В минувшие выходные «Северная компания» по традиции выступила организатором празднования Масленицы для жителей ЖК «Юный» в микрорайонах: Канищево, «Ново-Пирогово» в поселке Приокский, «Меркурий» на улице Мервинской и «Дом на Чкалова». В этом году на Масленице от застройщика побывали более 1000 рязанцев.

«"Северная компания» каждый год создает условия для того, чтобы любимые в народе праздники жильцы отмечали семьями, поддерживая атмосферу дружбы и добрососедства. В каждом жилом комплексе встречать Масленицу собирается весь двор", — говорится в сообщении.

В этот раз рязанцы поучаствовали в увлекательных конкурсах и шуточных спортивных турнирах. Победители и самые юные участники состязаний получили подарки от «Северной компании». Также все желающие смогли угоститься горячим чаем и вкусными блинами. Детей развлекали приглашенные актеры в ростовых куклах.

Празднование завершилось символическим сжиганием чучела Масленицы.

«Масленая неделя завершилась, но впечатлений от праздника хватит еще на многие недели вперед», — отметили гости праздника.


© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:42, 1 марта 2017
Рязанцам грозит крупный штраф за фиктивную прописку девяти иностранцев
10:13, 1 марта 2017
Рязанцам предложили оценить «закон о тишине»
9:33, 1 марта 2017
Рязанским пенсионерам предложили более 700 вакансий от работодателей региона
9:13, 1 марта 2017
В жилых комплексах «Северной компании» Масленицу отпраздновали по-соседски
8:58, 1 марта 2017
Суд над старожиловскими автоворами завершился примирением сторон
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Антон Воробьев рассказал о должности гендиректора и новых проектах ГК «ЕДИНСТВО»

Антон Воробьев рассказал о должности гендиректора и новых проектах ГК «ЕДИНСТВО»

В интервью RZN.info Воробьев рассказал о должности гендиректора и новых проектах крупнейшей строительной компании региона.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 56 283
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 20
11:04, 15 февраля 2017 45 410
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
13:40, 15 февраля 2017 31 468
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
15:59, 15 февраля 2017 27 095
Пьяные мужчины устроили дебош в рязанской стоматологической клинике. Фото 1
20:06, 17 февраля 2017 24 969
Рязанский этап конкурса «Российская красавица» стартовал в фитнес-центре. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум