Производитель электромобилей Tesla планирует открыть представительства в России. Компания ищет помещения для офисов, шоу-офисов и сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге, пишет «
По информации СМИ, среди площадок Tesla рассматривает торговые центры «Времена года» и «Атриум» в Москве, однако представители компании опровергли это и пояснили, что не раскрывают информацию о будущих открытиях на новых рынках.
По словам экспертов, выход на российский рынок вряд ли поможет производителю резко увеличить количество продаж.