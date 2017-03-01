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13:31, 1 марта 2017 144
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Tesla планирует открыть представительства в России — СМИ

Tesla планирует открыть представительства в России — СМИ

Фото: Pixabay.com

Производитель электромобилей Tesla планирует открыть представительства в России. Компания ищет помещения для офисов, шоу-офисов и сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге, пишет «Коммерсант».

По информации СМИ, среди площадок Tesla рассматривает торговые центры «Времена года» и «Атриум» в Москве, однако представители компании опровергли это и пояснили, что не раскрывают информацию о будущих открытиях на новых рынках.

По словам экспертов, выход на российский рынок вряд ли поможет производителю резко увеличить количество продаж.


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