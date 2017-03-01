Сотрудники «Почты России» обнаружили полтонны нелегальной икры с помощью рентгена

Сотрудники «Почты России» с помощью рентгена обнаружили полтонны нелегальной икры, которые поступили в Москву из Камчатского края. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В сортировочный центр доставили 20 объемных пластиковых контейнеров, адресованных получателю из столицы. В ходе проверки посылок через рентген сотрудники департамента безопасности установили, что в них содержится икра.
«При этом между слоями красной икры в центре контейнеров скрывалась запрещенная к обороту черная икра», — говорится в сообщении.
Работники почтовой безопасности передали все материалы по данному факту в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Впоследствии одного из подозреваемых удалось задержать в Москве при получении незаконных посылок.