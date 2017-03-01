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8:27, 1 марта 2017 248
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Шиловец предстанет перед судом за ограбление спящего человека

Шиловец предстанет перед судом за ограбление спящего человека

Житель Шиловского района предстанет перед судом за ограбление спящего человека на вокзале. Об этом сообщила пресс-служба райсуда Рязани.

Известно, что в декабре 2016 года подозреваемый находился в зале ожидания железнодорожного вокзала на станции «Шилово». Он похитил из кармана спящего гражданина кошелек с 4 тысячами 200 рублями и скрылся. Впоследствии он распорядился этой суммой по своему усмотрению.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по пункте «г» части 2 статьи 158 УК РФ, которое передали в Шиловский районный суд.


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