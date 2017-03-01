Шиловец предстанет перед судом за ограбление спящего человека

Житель Шиловского района предстанет перед судом за ограбление спящего человека на вокзале. Об этом сообщила
Известно, что в декабре 2016 года подозреваемый находился в зале ожидания железнодорожного вокзала на станции «Шилово». Он похитил из кармана спящего гражданина кошелек с 4 тысячами 200 рублями и скрылся. Впоследствии он распорядился этой суммой по своему усмотрению.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по пункте «г» части 2 статьи 158 УК РФ, которое передали в Шиловский районный суд.