Рязанский туристический маршрут включили в двадцатку самых узнаваемых в стране

Рязанский проект «Русские усадьбы» занял 18-е место в списке самых узнаваемых и привлекательных туристических маршрутов страны. Его опубликовал Центр информационных коммуникаций «
В середине февраля больше тысячи россиян по просьбе исследователей оценили известность 425 туристических брендов. О «Русских усадьбах» знают 34% опрошенных. 23% ассоциируют проект с Рязанской областью, 56% хотели бы приехать и изучить его подробнее.
Самым популярным маршрутом оказалось «Золотое кольцо России», опередившее «Янтарный край» и «Долину гейзеров». В топ-25 достопримечательностей, событий, гастрономических брендов и народных промыслов рязанские бренды не попали. Эти списки возглавили соответственно Третьяковская галерея, парад Победы на Красной площади, тульские пряники и самовары.
В сводный топ-100 туристических брендов «Русские усадьбы» не попали. Лидерами оказались Третьяковская галерея, Московский кремль, Эрмитаж, Петергоф и Большой театр. Сотое место занял Полярный круг со 168 баллами, у рязанского проекта — 113.
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