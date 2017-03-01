Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:42, 1 марта 2017 754
 1    0

Рязанский митрополит призвал отказаться от соцсетей в Великий пост

Рязанский митрополит призвал отказаться от соцсетей в Великий пост

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк призвал граждан отказаться от многочасового общения в соцсетях во время Великого поста. Об этом он сказал в интервью агентству «Москва».

По словам митрополита, в дни поста также не следует смотреть телевизор, по крайней мере, развлекательные программы, и проводить время за компьютерными играми.

В это время нужно вести себя особенным образом, подчеркнул Марк. «Больше времени уделять молитве как в храме, так и дома. Постараться перечитать Евангелие. Читать духовную литературу», — пояснил он.

Священнослужитель отметил, что многие люди понимают пост как ограничение в пище и возможность для физического очищения организма. Исключение из рациона спиртного, рыбы и других продуктов полезно не только для тела, но и для души, однако цель поста, добавил митрополит, не только в этом.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:13, 1 марта 2017
Криминалисты раскрыли кражу и поджог кафе в Шиловском районе
15:42, 1 марта 2017
Рязанский митрополит призвал отказаться от соцсетей в Великий пост
15:40, 1 марта 2017
Оставшуюся без почки рязанку осмотрят в Минобороны
14:34, 1 марта 2017
Чиновник рязанского минтранса получил взятку машиной — следствие
14:31, 1 марта 2017
Медицинский центр в Рязани оштрафовали за хранение просроченных лекарств 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
14 фактов о Центральном парке культуры и отдыха

14 фактов о Центральном парке культуры и отдыха

Рязанский городской сайт собрал интересные факты, связанные с более чем двухвековой историей парка.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 56 826
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 20
14:14, 27 февраля 2017 26 153
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 2
20:06, 17 февраля 2017 25 187
Рязанский этап конкурса «Российская красавица» стартовал в фитнес-центре. Фото
15:42, 22 февраля 2017 20 246
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 12
8:17, 25 февраля 2017 14 901
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум