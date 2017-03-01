Рязанский митрополит призвал отказаться от соцсетей в Великий пост

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк призвал граждан отказаться от многочасового общения в соцсетях во время Великого поста. Об этом он сказал в интервью агентству «
По словам митрополита, в дни поста также не следует смотреть телевизор, по крайней мере, развлекательные программы, и проводить время за компьютерными играми.
В это время нужно вести себя особенным образом, подчеркнул Марк. «Больше времени уделять молитве как в храме, так и дома. Постараться перечитать Евангелие. Читать духовную литературу», — пояснил он.
Священнослужитель отметил, что многие люди понимают пост как ограничение в пище и возможность для физического очищения организма. Исключение из рациона спиртного, рыбы и других продуктов полезно не только для тела, но и для души, однако цель поста, добавил митрополит, не только в этом.