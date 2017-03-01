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9:33, 1 марта 2017 406
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Рязанским пенсионерам предложили более 700 вакансий от работодателей региона

Рязанским пенсионерам предложили более 700 вакансий от работодателей региона

Во вторник, 28 февраля в рязанском Муниципальном культурном центре прошла ярмарка вакансий для граждан пенсионного и предпенсионного возраста. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Ярмарки прошли в Рязани, Касимовском, Скопинском, Сасовском, Ряжском, Михайловском, Шиловском и Ухоловском районах. В них приняли участие представители более 80 предприятий и организаций таких сфер, как промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь и ряда других. Посетителям ярмарок предложили более 700 вакансий. В в общей сложности ярмарки вакансий посетили свыше 800 человек.

Также ярмарку посетила министр труда и занятости населения Рязанской области Юлия Рокотянская. По ее словам, подобные ярмарки стали в регионе уже традиционными, и они реально помогают трудоустроиться представителям старшего поколения, желающим найти работу.


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