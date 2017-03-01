Рязанских маршрутчиков направят на теоретический экзамен в ГИБДД

Водителей рязанских маршруток направят на теоретический экзамен в ГИБДД. На рабочем совещании в городском управлении транспорта такие меры решили принять в качестве профилактики нарушений ПДД, сообщает
Для маршрутчиков также предложили проводить внеочередные инструктажи по проверке знаний правил дорожного движения и профессиональную переподготовку по 20-часовой программе.
«В случае систематических нарушений ПДД руководителям предприятий рекомендовано привлекать виновных должностных лиц и водителей к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения», — говорится в сообщении.