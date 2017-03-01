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14:03, 1 марта 2017 342
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Рязанских маршрутчиков направят на теоретический экзамен в ГИБДД

Рязанских маршрутчиков направят на теоретический экзамен в ГИБДД

Водителей рязанских маршруток направят на теоретический экзамен в ГИБДД. На рабочем совещании в городском управлении транспорта такие меры решили принять в качестве профилактики нарушений ПДД, сообщает сайт администрации Рязани

Для маршрутчиков также предложили проводить внеочередные инструктажи по проверке знаний правил дорожного движения и профессиональную переподготовку по 20-часовой программе.

«В случае систематических нарушений ПДД руководителям предприятий рекомендовано привлекать виновных должностных лиц и водителей к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения», — говорится в сообщении.


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