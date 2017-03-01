Рязанская область попала в топ-6 самых «мусорных» регионов России. В список также попали Тамбовская, Тверская, Архангельская и Томская области и Удмуртия, передает «
В указанных регионах до сих пор не утвердили территориальные схемы обращения с отходами. «Росприроднадзор продолжает работу с субъектами РФ по согласованию территориальных схем обращения с отходами. На сегодняшний день согласованы территориальные схемы всех субъектов РФ, однако в шести регионах они не утверждены региональными властями», — сообщили в надзорном органе.
Новую схему сбора и утилизации мусора в России планировали запустить с 2016 года, позже дату перенесли на 1 января 2017 года. До этого времени регионы должны были утвердить стоимость услуг и заключить соглашение с региональными операторами сбора отходов. Из-за того, что некоторые регионы оказались неготовыми к нововведению, запуск работы отложили до 2018 года.
Росприроднадзор выбрал 26 пилотных субъектов, в которых протестируют переход на новую систему утилизации отходов.