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21:09, 1 марта 2017 81
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Рязанская область попала в топ-6 самых «мусорных» регионов России

Рязанская область попала в топ-6 самых «мусорных» регионов России

Фото: Pixabay.com

Рязанская область попала в топ-6 самых «мусорных» регионов России. В список также попали Тамбовская, Тверская, Архангельская и Томская области и Удмуртия, передает «РИА Новости».

В указанных регионах до сих пор не утвердили территориальные схемы обращения с отходами. «Росприроднадзор продолжает работу с субъектами РФ по согласованию территориальных схем обращения с отходами. На сегодняшний день согласованы территориальные схемы всех субъектов РФ, однако в шести регионах они не утверждены региональными властями», — сообщили в надзорном органе.

Новую схему сбора и утилизации мусора в России планировали запустить с 2016 года, позже дату перенесли на 1 января 2017 года. До этого времени регионы должны были утвердить стоимость услуг и заключить соглашение с региональными операторами сбора отходов. Из-за того, что некоторые регионы оказались неготовыми к нововведению, запуск работы отложили до 2018 года.

Росприроднадзор выбрал 26 пилотных субъектов, в которых протестируют переход на новую систему утилизации отходов.


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