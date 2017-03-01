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8:43, 1 марта 2017 249
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Рязанцев попросили помочь в розыске пропавшего в Петербурге ребенка

Рязанцев попросили помочь в розыске пропавшего в Петербурге ребенка

Рязанцев попросили помочь в поисках семилетнего ребенка, который пропал в Санкт-Петербурге. Даниила Рябых объявили в розыск, сообщила пресс-служба регионального УФСПП.

Ранее мальчик проживал по адресу: Петровский проспект, дом №14, квартира №192.

Граждан, узнавших разыскиваемого ребенка, просят сообщить об этом сотрудникам Управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России.

Телефон судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск: 8 (495) 531 01 17.

Телефон Управления по исполнению особо важных исполнительных производств: 8 (495) 531 01 36.

Телефон дежурной части ФССП (круглосуточно): 8 (495) 531 01 69.


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