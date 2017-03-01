Рязанцев попросили помочь в розыске пропавшего в Петербурге ребенка

Рязанцев попросили помочь в поисках семилетнего ребенка, который пропал в Санкт-Петербурге. Даниила Рябых объявили в розыск, сообщила
Ранее мальчик проживал по адресу: Петровский проспект, дом №14, квартира №192.
Граждан, узнавших разыскиваемого ребенка, просят сообщить об этом сотрудникам Управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России.
Телефон судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск: 8 (495) 531 01 17.
Телефон Управления по исполнению особо важных исполнительных производств: 8 (495) 531 01 36.
Телефон дежурной части ФССП (круглосуточно): 8 (495) 531 01 69.