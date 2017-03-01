Рязанцам показали кудрявых кошек. Фото

Презентация кошек породы корниш-рекс прошла в библиотеке имени Горького в среду, 1 марта.
Владелец питомника «Shabbymur» Ирина Новикова познакомила с историей происхождения британской породы и ее особенностями. Она показала двух питомцев пяти и семи месяцев.
По словам Новиковой, это очень активная порода кошек: они подвергаются дрессировке и даже могут спрятать драгоценности хозяина.
Знакомство с необычными породами кошек в горьковской библиотеке проводят с 2014 года в День кошек — 1 марта. Ранее рязанцам показывали британских короткошерстных кошек, мейн-кунов и канадских сфинксов.