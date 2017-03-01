Рязанцам предложили оценить «закон о тишине»

Рязанское министерство региональной безопасности соберет мнения жителей и организаций о проекте областного «закона о тишине». Уведомление о «публичных консультаций» опубликовало
Замечания и предложения будут принимать по пятницу, 7 марта, по электронной почте
- Считаете ли вы необходимым и обоснованным принятие проекта закона? Какие полезные эффекты (для государства, граждан и так далее) ожидаются в случае принятия проекта закона?
- На решение какой проблемы, на ваш взгляд, направлено регулирование?
- Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным?
- Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей?
- Считаете ли вы нормы проекта ясными и однозначными для понимания? Считаете ли вы, что нормы проекта не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным правовым актам?
«Все замечания и предложения, поступившие в установленный срок, будут рассмотрены», — отмечается в уведомлении.
Согласно ему, законопроект уже прошел антикоррупционную экспертизу и оценку воздействия на бизнес.