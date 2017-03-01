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10:13, 1 марта 2017 633
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Рязанцам предложили оценить «закон о тишине»

Рязанцам предложили оценить «закон о тишине»

Рязанское министерство региональной безопасности соберет мнения жителей и организаций о проекте областного «закона о тишине». Уведомление о «публичных консультаций» опубликовало минэкономразвития.

Замечания и предложения будут принимать по пятницу, 7 марта, по электронной почте mzhi@adml.ryazan.su, факсу 29-05-53 и адресу: улица Полонского, дом №1 корпус 1. Также участников «консультаций» попросят ответить на несколько вопросов:

  • Считаете ли вы необходимым и обоснованным принятие проекта закона? Какие полезные эффекты (для государства, граждан и так далее) ожидаются в случае принятия проекта закона?
  • На решение какой проблемы, на ваш взгляд, направлено регулирование?
  • Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным?
  • Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей?
  • Считаете ли вы нормы проекта ясными и однозначными для понимания? Считаете ли вы, что нормы проекта не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным правовым актам?

«Все замечания и предложения, поступившие в установленный срок, будут рассмотрены», — отмечается в уведомлении.

Согласно ему, законопроект уже прошел антикоррупционную экспертизу и оценку воздействия на бизнес.


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