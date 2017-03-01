Рязанцам грозит крупный штраф за фиктивную прописку девяти иностранцев

Четырем жителям Рязанской области грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет за фиктивную прописку иностранцев. Об этом сообщила
Нарушения выявили в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства.
В Касимовском районе 62-летняя пенсионерка незаконно прописала у себя пятерых граждан Республики Таджикистан, а 37-летняя женщина — двух граждан Республики Узбекистан.
Также 57-летняя жительница Михайловского района фиктивно поставила на учет одного гражданина Республики Узбекистан, 60-летняя жительница Шацкого района — гражданина Республики Молдова.
В отношении хозяек «резиновых домов» возбудили уголовные дела по статье 322.3 УК РФ.