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14:39, 1 марта 2017 503
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Рязанец украл из гаражей колеса и резиновые сапоги

Рязанец украл из гаражей колеса и резиновые сапоги

Фото: Pixabay.com

Рязанец за ночь обокрал три гаража. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина получил ночью сигнал от датчика движения, который установлен в автомобильном боксе. Он вызвал полицейских и вместе с ними поехал в гараж. Когда оперативники подъезжали к месту, им навстречу выехал автомобиль.

Стражи порядка остановили машину. В салоне и багажнике они не обнаружили подозрительных предметов или автозапчастей. По словам 47-летнего остановленного рязанца, он случайно заехал в кооператив, так как в темноте выбрал не тот поворот.

Хозяин гаража, в котором сработала сигнализация, осмотрел ворота; они оказались запертыми и без следов взлома. Полицейские попросили его осмотреть остановленный автомобиль. По словам мужчины, в нем он увидел свои резиновые сапоги, которые он хранил в гараже.

Выяснилось, что кроме обуви рязанец украл другие вещи, а также похитил из двух других построек по четыре колеса. Украденное злоумышленник сложил в одном из гаражей. Как оказалось, он сделал это, чтобы позже вывезти все сразу.

У мужчины обнаружили несколько отмычек, с помощью которых без следов вскрывал двери гаражей.

Похищенное имущество изъяли. В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Его арестовали.


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