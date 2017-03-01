Под Рязанью «девятка» столкнулась с «Рено»

В среду, 1 марта, под Рязанью столкнулись ВАЗ-2109 и Renault Logan. Об этом сообщили пользователи группы «
Инцидент произошел около села Поялны на дороге Рязань-Спас-Клепики.
Как сообщают очевидцы, автомобили столкнулись около светофора. Обе машины получили серьезные механические повреждения.
В пресс-службе регионального УМВД RZN.info сообщили, что в аварии пострадали 37-летний водитель ВАЗ-2109 и 43-летний водитель Renault, их госпитализировали.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, виновника аварии пока не установили.
Фото из группы «Подслушано у водителей в Рязани»