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12:12, 1 марта 2017 54
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От «Дружбы» к «Октябрю». RZN.info рассказал о судьбе советских кинотеатров Рязани

От «Дружбы» к «Октябрю». RZN.info рассказал о судьбе советских кинотеатров Рязани

Что стало с советскими кинотеатрами Рязани? Какова их судьба и есть ли у них будущее? Ответы на вопросы — в материале Рязанского городского сайта «От „Дружбы“ к „Октябрю“. Судьба советских кинотеатров Рязани».

В советские времена в Рязани работали девять кинотеатров, которые делились на «первоэкранные», то есть сначала именно в них проходили все громкие премьеры, и на «вторые экраны». В последних премьеры показывались спустя неделю-вторую после выхода фильмов в кинопрокат. Что же касается общего репертуара, то тут у каждого кинотеатра существовал свой негласный статус, своя «фишка».

«На зарубежных фильмах часто был аншлаг. Но самой запоминающейся для меня стала премьера советского фильма. Это была „Асса“ Сергея Соловьева. Тогда мы показывали фильм „первым экраном“ в „Октябре“, и пленка должна была приехать к нам по железной дороге, на „Рязань-1“. В 21:00 был объявлен первый сеанс, собрался полный зал народа 680 человек, а поезд, на котором ехала пленка, задерживался. В итоге зрители терпеливо ждали, пока пленка доедет до кинотеатра».

Полностью статью «От „Дружбы“ к „Октябрю“. Судьба советских кинотеатров Рязани» читайте в разделе «Публикации».


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1 день назад
14 фактов о Центральном парке культуры и отдыха

14 фактов о Центральном парке культуры и отдыха

Рязанский городской сайт собрал интересные факты, связанные с более чем двухвековой историей парка.

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