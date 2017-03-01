Геннадий Онищенко заявил о необходимости усыплять бездомных собак, которых не забирают из приютов для животных. Об этом экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке сказал в интервью телеканалу «
Комментируя недавние случаи нападения на людей бездомных собак, Онищенко отметил, что бродячие собаки являются не только угрозой для жизни людей, но и переносят опасные инфекции. «Собака — это хищное животное, что у нее на уме, мы не знаем. Плюс они еще источник инфекций. Ни одного животного на улице быть не должно», — заключил он.
Напомним, с начала 2017 года мы писали о трех случаях нападения собак на людей. 2 февраля сторожевые псы насмерть