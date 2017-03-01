Медицинский центр в Рязани оштрафовали за хранение простроченных лекарств. Об этом сообщает
Прокуратура выявила нарушения в рязанском медицинском центре «Добрый доктор». Сотрудники хранили лекарства с истекшим сроком годности, а также без учета показателей температуры и влажности и не соблюдением хранения пахучих и красящих лекарственных средств.
14 ноября 2016 года прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Арбитражный суд Рязанской области привлек медицинский центр к ответственности и оштрафовал его на сорок тысяч рублей.
В январе решение суда вступило в законную силу.