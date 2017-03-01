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13:48, 1 марта 2017 316
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Любимов поддержал идею Медведева оставлять часть налогов в регионах

Любимов поддержал идею Медведева оставлять часть налогов в регионах

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Любимов поддержал идею Медведева оставлять часть налогов в регионах. Премьер-министр предложил также предложил оставлять в субъектах страны сборы по аналогии с налогом на прибыль в понедельник, 27 февраля, на Инвестфоруме в Сочи, передает «РИА Новости».

«Дмитрий Анатольевич озвучил предложение оставлять часть федеральной доли налога на прибыль в тех регионах, где эта часть растет… А это уже прямая работа регионов — по привлечению инвестиций, развитию промышленности и сельского хозяйства», — прокомментировал врио губернатора Николай Любимов.

Кроме того, он посчитал такое предложение «крайне важным». «На подобных дискуссионных площадках подобная просьба со стороны регионов постоянно озвучивалась. Уже четко понимая, что мы получим в регион, мы должны будем стремиться к тому, чтобы налог на прибыль, и соответственно прибыль на наших предприятиях, росла», — заключил Любимов.


© RZN.info

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