Криминалисты раскрыли кражу и поджог кафе в Шиловском районе

Эксперты-криминалисты помогли оперативникам уголовного розыска раскрыть кражу и поджог кафе в Шиловском районе. Об этом сообщила
Известно, что 36-летний местный житель незаконно проник в кафе «Соблазн» через разбитое окно, чтобы похитить алкоголь. После этого он решил поджечь заведение, чтобы скрыть следы преступления. В результате огонь уничтожил часть имущества кафе и повредил здание.
Во время расследования полицейские обнаружили вещественные доказательства, на которых были оставлены биологические следы, позволившие установить личность злоумышленника.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 167 части 2 УК РФ. В конце 2016 года Шиловский районный суд признал его виновным в совершении указанного преступления, и кроме исполнения назначенного уголовного наказания поджигателя обязали возместить потерпевшему причиненный ущерб, который составил более 1,5 миллионов рублей.