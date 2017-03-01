Касимовцам грозит двадцать лет тюрьмы за продажу наркотиков через интернет

Двум жителям Касимовского района грозит лишение свободы до 20-ти лет за организацию интернет-магазина наркотиков. Об этом сообщила
Полицейские зафиксировали в Касимове интернет-активность, «характерную для организации точки по распространению наркотиков». Они выяснили, когда злоумышленники отправятся делать «закладки» в тайники, и задержали их.
У 30-летнего и 27-летнего мужчин обнаружили по одному самодельному контейнеру с «синтетикой». Похожее наркотическое средство оперативники обнаружили и по месту жительства нарушителей.
Всего у задержанных нашли почти 10 граммов сильнодействующих синтетических наркотиков, расфасованных для продажи.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ.