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11:07, 1 марта 2017 246
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Касимовцам грозит двадцать лет тюрьмы за продажу наркотиков через интернет

Касимовцам грозит двадцать лет тюрьмы за продажу наркотиков через интернет

Двум жителям Касимовского района грозит лишение свободы до 20-ти лет за организацию интернет-магазина наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские зафиксировали в Касимове интернет-активность, «характерную для организации точки по распространению наркотиков». Они выяснили, когда злоумышленники отправятся делать «закладки» в тайники, и задержали их.

У 30-летнего и 27-летнего мужчин обнаружили по одному самодельному контейнеру с «синтетикой». Похожее наркотическое средство оперативники обнаружили и по месту жительства нарушителей.

Всего у задержанных нашли почти 10 граммов сильнодействующих синтетических наркотиков, расфасованных для продажи.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ.


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