Дело обвиняемого в мошенничестве бывшего рязанского автоинспектора передали в суд. Об этом сообщила
8 августа 2016 года инспектор, не находясь на службе, остановил водителя за пьяную езду. За несоставление протокола он запросил у водителя 20 тысяч рублей, которые не получил по «независящим от него обстоятельствам».
В отношении бывшего инспектора возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Следователи собрали достаточно доказательств и передали документы в суд для рассмотрения по существу.