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19:32, 1 марта 2017 634
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Дело обвиняемого в мошенничестве бывшего рязанского автоинспектора передали в суд

Дело обвиняемого в мошенничестве бывшего рязанского автоинспектора передали в суд

Дело обвиняемого в мошенничестве бывшего рязанского автоинспектора передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

8 августа 2016 года инспектор, не находясь на службе, остановил водителя за пьяную езду. За несоставление протокола он запросил у водителя 20 тысяч рублей, которые не получил по «независящим от него обстоятельствам».

В отношении бывшего инспектора возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Следователи собрали достаточно доказательств и передали документы в суд для рассмотрения по существу.


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