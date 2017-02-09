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18:01, 9 февраля 2017 238
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За январь эколаборатории не выявили загрязнений воздуха в Рязани

За январь эколаборатории не выявили загрязнений воздуха в Рязани

С 1 по 31 января рязанские эколаборатории не обнаружили превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщает сайт регионального минприроды.

В частности, стационарные посты, постоянно отбирающие пробы воздуха на улице Интернациональной и у кремля, не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

По обращениям граждан исследования воздуха провели в:

  • 25 января в Строителе, на улице Качевской;
  • 27 января около дома №8 на улице Пирогова.

Превышений нормативов загрязняющих веществ не выявлено.


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