За январь эколаборатории не выявили загрязнений воздуха в Рязани

С 1 по 31 января рязанские эколаборатории не обнаружили превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщает
В частности, стационарные посты, постоянно отбирающие пробы воздуха на улице Интернациональной и у кремля, не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
По обращениям граждан исследования воздуха провели в:
- 25 января в Строителе, на улице Качевской;
- 27 января около дома №8 на улице Пирогова.
Превышений нормативов загрязняющих веществ не выявлено.