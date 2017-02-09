Wikipedia признала Daily Mail «ненадежным» источником

Редакторы Wikipedia запретили ссылаться на британский Daily Mail, в том числе электронную версию газеты. Они признали издание «ненадежным», передает
Проголосовавшие «за» объяснили решение тем, что издание не проверяет факты. Кроме того отметили, что существуют «другие, более достоверные источники».
Противники заявили, что газета является надежным источником, и исключение ее из перечня используемых не решит проблем с непроверенной информацией.
Введя запрет, редакторы обратились к волонтерам с просьбой заменить ссылки, которые теперь находятся под запретом. Кроме того, фильтр Wikipedia не позволит больше сослаться на Daily Mail при редактировании статьи.