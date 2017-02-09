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18:49, 9 февраля 2017 1 575
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Военные самолеты России ударили по турецким военным в Сирии

Военные самолеты России ударили по турецким военным в Сирии

Фото: Pixabay.com

Утром в четверг, 9 февраля, военные самолеты России непреднамеренно ударили по турецким военным в Сирии. Погибли трое человек, еще одиннадцать пострадали, передает «РИА Новости».

Инцидент произошел во время совместной операции по освобождению Эль-Баба. Авиаудары ВКС России из-за несогласованности координат поразили здание, где находились военнослужащие.

В связи с гибелью людей Владимир Путин выразил соболезнование своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Российская и турецкая стороны проведут совместное расследование произошедшего.


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