Военные самолеты России ударили по турецким военным в Сирии

Утром в четверг, 9 февраля, военные самолеты России непреднамеренно ударили по турецким военным в Сирии. Погибли трое человек, еще одиннадцать пострадали, передает «
Инцидент произошел во время совместной операции по освобождению Эль-Баба. Авиаудары ВКС России из-за несогласованности координат поразили здание, где находились военнослужащие.
В связи с гибелью людей Владимир Путин выразил соболезнование своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Российская и турецкая стороны проведут совместное расследование произошедшего.