В Уфе во время игры в снежном тоннеле погиб 11-летний мальчик

В Уфе погиб мальчик, который выкапывал снежные тоннели. Причиной сталообрушение на него снежной массы, сообщила «
Инцидент произошел днем, 9 февраля, в пригородном поселке Тимашево.
«Установлено, что 11-летний мальчик один играл в снегу. Он выкапывал тоннели в толще снега, снежная масса обрушилась на него, когда он находился в одном из тоннелей», — рассказала Абрамова.
Мальчика нашли его друзья, вышедшие на прогулку. Прибывшие спасатели констатировали смерть на месте происшествия.
Следователи проводят проверку по данному факту.