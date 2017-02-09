Четверо мужчин оставили без связи рязанское село. Об этом
Злоумышленники в возрасте от 23 до 33 лет украли телефонные провода с линии, расположенной у села Большое Агишево Шацкого района. Двое мужчин пытались сдать «медные провода, утилизированные кустарным способом» в один из пунктов приема вторсырья. Отмечается, что в этот моменты они были пьяны.
Оперативники обнаружили следы «обжига» проводов у дома одного из злоумышленников. Затем стражи порядка собрали дополнительные доказательства причастности к краже четырех сельчан.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет тюрьмы.