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14:54, 9 февраля 2017 499
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Четверо мужчин оставили без связи рязанское село

Четверо мужчин оставили без связи рязанское село

Четверо мужчин оставили без связи рязанское село. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМДВ.

Злоумышленники в возрасте от 23 до 33 лет украли телефонные провода с линии, расположенной у села Большое Агишево Шацкого района. Двое мужчин пытались сдать «медные провода, утилизированные кустарным способом» в один из пунктов приема вторсырья. Отмечается, что в этот моменты они были пьяны.

Оперативники обнаружили следы «обжига» проводов у дома одного из злоумышленников. Затем стражи порядка собрали дополнительные доказательства причастности к краже четырех сельчан.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет тюрьмы.


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