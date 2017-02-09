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13:38, 9 февраля 2017 293
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В рязанском колхозе нашли подкарантинные семена кукурузы

В рязанском колхозе нашли подкарантинные семена кукурузы

В рязанском колхозе «Шелковской» нашли подкарантинные семена кукурузы для посева. Об этом сообщил сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской области.

Пять тонн семян кукурузы (две тонны сорта «Каскад 166 АСВ» и три тонны сорта «Каскад 195 СВ») привезли из Россошанского района Воронежской области. Орган государственного надзора не известили о поступлении подкарантинной продукции на территорию Рязанской области.

Колхоз «Шелковской» признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 10.3 КоАП РФ. Его оштрафовали на семь тысяч рублей.


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