В рязанском колхозе нашли подкарантинные семена кукурузы

В рязанском колхозе «Шелковской» нашли подкарантинные семена кукурузы для посева. Об этом
Пять тонн семян кукурузы (две тонны сорта «Каскад 166 АСВ» и три тонны сорта «Каскад 195 СВ») привезли из Россошанского района Воронежской области. Орган государственного надзора не известили о поступлении подкарантинной продукции на территорию Рязанской области.
Колхоз «Шелковской» признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 10.3 КоАП РФ. Его оштрафовали на семь тысяч рублей.