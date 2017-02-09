В рязанском кафе пройдет джазовый концерт для всех влюбленных

Во вторник, 14 февраля, в рязанском кафе «Фонтан» пройдет праздничный концерт трио Геннадия Филина «Зачарованные ритмом». Музыканты представят романтическую программу «Jazz для влюбленных».
В этот вечер для всех гостей прозвучат самые прекрасные песни о любви и нежных чувствах, такие как: Love bossa, Love melody, Fly me to the moon, The shadow of your smile и многие другие.
Всех пришедших ждут атмосфера романтики, любви и красоты, космические звуки клавиш, густые переборы баса и ритмичный шелест барабанных палочек-щеток.
На сцену выйдут:
- Геннадий Филин — клавишные инструменты, руководитель группы;
- Вячеслав Сергеев — барабаны;
- Константин Панкратов — бас-гитара.
Более подробную информацию о вечере можно получить во встречах концерта в сетях «
Начало концерта в 20 часов. Места на концерт можно забронировать