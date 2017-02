В рязанском кафе пройдет джазовый концерт для всех влюбленных

Во вторник, 14 февраля, в рязанском кафе «Фонтан» пройдет праздничный концерт трио Геннадия Филина «Зачарованные ритмом». Музыканты представят романтическую программу «Jazz для влюбленных».

В этот вечер для всех гостей прозвучат самые прекрасные песни о любви и нежных чувствах, такие как: Love bossa, Love melody, Fly me to the moon, The shadow of your smile и многие другие.

Всех пришедших ждут атмосфера романтики, любви и красоты, космические звуки клавиш, густые переборы баса и ритмичный шелест барабанных палочек-щеток.

На сцену выйдут:

Геннадий Филин — клавишные инструменты, руководитель группы;

Вячеслав Сергеев — барабаны;

Константин Панкратов — бас-гитара.

Более подробную информацию о вечере можно получить во встречах концерта в сетях « Вконтакте » и Facebook , а также в группе кафе «Фонтан» в « Одноклассниках » .