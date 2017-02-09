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17:09, 9 февраля 2017 405
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В рязанском кафе пройдет джазовый концерт для всех влюбленных

В рязанском кафе пройдет джазовый концерт для всех влюбленных

Во вторник, 14 февраля, в рязанском кафе «Фонтан» пройдет праздничный концерт трио Геннадия Филина «Зачарованные ритмом». Музыканты представят романтическую программу «Jazz для влюбленных».

В этот вечер для всех гостей прозвучат самые прекрасные песни о любви и нежных чувствах, такие как: Love bossa, Love melody, Fly me to the moon, The shadow of your smile и многие другие.

Всех пришедших ждут атмосфера романтики, любви и красоты, космические звуки клавиш, густые переборы баса и ритмичный шелест барабанных палочек-щеток.

На сцену выйдут:

  • Геннадий Филин — клавишные инструменты, руководитель группы;
  • Вячеслав Сергеев — барабаны;
  • Константин Панкратов — бас-гитара.

Более подробную информацию о вечере можно получить во встречах концерта в сетях «Вконтакте» и Facebook, а также в группе кафе «Фонтан» в «Одноклассниках».

Начало концерта в 20 часов. Места на концерт можно забронировать на сайте кафе или по телефону 96-36-04 (с 12 до 22 часов).


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