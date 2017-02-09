В Рязани осудили распространявшего «синтетику» иностранца. Об этом
25-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья задержали с поличным на улице Чкалова. У мужчины при себе было несколько свертков с порошкообразным веществом. Еще восемь аналогичных «фасовок» обнаружили в подъездах ближайших домов. В арендованной иностранцем квартире на Первомайском проспекте нашли наркотики, упаковочный материал, электронные весы и 70 тысяч рублей. Всего у злоумышленника изъяли 29 граммов синтетических наркотиков в виде порошка и курительной смеси.
Как оказалось, задержанный у себя на родине нанялся курьером-«закладчиком» в нелегальный интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков. В Рязани он, получив инструкции через интернет, расфасовал наркотики и пытался распространить их.
Мужчину признали виновным в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием сети интернет (часть 3, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.
Изъятые 70 тысяч рублей обращены в доход государства.
Приговор уже вступил в законную силу.