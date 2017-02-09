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11:50, 9 февраля 2017 493
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В Рязани осудили распространявшего «синтетику» иностранца

В Рязани осудили распространявшего «синтетику» иностранца

В Рязани осудили распространявшего «синтетику» иностранца. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

25-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья задержали с поличным на улице Чкалова. У мужчины при себе было несколько свертков с порошкообразным веществом. Еще восемь аналогичных «фасовок» обнаружили в подъездах ближайших домов. В арендованной иностранцем квартире на Первомайском проспекте нашли наркотики, упаковочный материал, электронные весы и 70 тысяч рублей. Всего у злоумышленника изъяли 29 граммов синтетических наркотиков в виде порошка и курительной смеси.

Как оказалось, задержанный у себя на родине нанялся курьером-«закладчиком» в нелегальный интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков. В Рязани он, получив инструкции через интернет, расфасовал наркотики и пытался распространить их.

Мужчину признали виновным в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием сети интернет (часть 3, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Изъятые 70 тысяч рублей обращены в доход государства.

Приговор уже вступил в законную силу.


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