В Рязани супружеская пара пыталась сбыть крупную партию наркотиков через интернет. Уголовное дело в отношении злоумышленников поступило в Октябрьский районный суд города. Об этом говорится в пресс-релизе Рязанского областного суда.
Весной 2016 года супружеская пара, находясь на территории Украины, договорились распространять наркотики в России за 25 тысяч рублей в неделю. С апреля по май через интернет они получали сообщения о местонахождении в Москве оптовых партий наркотиков. Незаконный «товар» супруги расфасовывали и размещали в тайники по Рязани. Получившую очередную крупную партию наркотиков пару задержали полицейские.
В отношении супругов возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сети «Интернет», организационной группой, в особо крупном размере, когда при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).