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10:26, 9 февраля 2017 979
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В центре Рязани такси врезалось в пассажирский автобус. Фото 1

В центре Рязани такси врезалось в пассажирский автобус. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В центре Рязани такси врезалось в пассажирский автобус. Об этом сообщил корреспондент RZN.info.

Инцидент произошел в четверг, 9 января, на пересечении улиц Свободы и Маяковского.

Как сообщил водитель автобуса № 34, он двигался прямо в сторону площади Мичурина. В этот момент таксист на Renault Logan начал поворачивать налево из правой полосы на улицу Свободы и врезался в автобус.

По словам таксиста, в аварии виноваты оба водителя.

В результате ДТП у легковушки сильно помялась левая передняя дверь и разбилось стекло.

В аварии никто не пострадал.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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