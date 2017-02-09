В центре Рязани такси врезалось в пассажирский автобус. Фото

В центре Рязани такси врезалось в пассажирский автобус. Об этом сообщил корреспондент RZN.info.
Инцидент произошел в четверг, 9 января, на пересечении улиц Свободы и Маяковского.
Как сообщил водитель автобуса № 34, он двигался прямо в сторону площади Мичурина. В этот момент таксист на Renault Logan начал поворачивать налево из правой полосы на улицу Свободы и врезался в автобус.
По словам таксиста, в аварии виноваты оба водителя.
В результате ДТП у легковушки сильно помялась левая передняя дверь и разбилось стекло.
В аварии никто не пострадал.