У въезжающих в Китай иностранцев будут брать отпечатки пальцев. Об этом сообщает «
Министерство общественной безопасности КНР объявило, что с 10 февраля у всех иностранцев будут снимать отпечатки пальцев в аэропорту города Шэньчжэнь. Предполагается, что постепенно такие мероприятия станут проводить во всех пропускных пунктах страны.
Отпечатки пальцев будут снимать у иностранцев в возрасте от 14 до 70 лет. Министерство общественной безопасности КНР отмечает, что эти меры направлены на усиление иммиграционного контроля.