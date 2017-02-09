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20:00, 9 февраля 2017 396
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Телекомпания «Город» рассказала о разработках рязанских ученых. Видео

Телекомпания «Город» рассказала о разработках рязанских ученых. Видео

Телекомпания «Город» рассказала о разработках рязанских ученых. Сюжет об исследованиях рязанце вышел в эфир в среду, 8 февраля.

Ученые из РГРТУ рассказали о программах, разработанных для навигации самолетов. Затем работы связали сразу с несколькими другими научными проектами. Так, доцент кафедры высшей математики, сейчас занимается разработкой программного обеспечения для переносной рентгеновской установки.

Как прокомментировали в университете, работы в этом направлении ведутся во всем мире. Технологии применят на российских заводах.

Завершить работы над изобретением планируют к концу года. Применять разработку рязанцев смогут по всей стране.


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