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12:54, 9 февраля 2017 1 271
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СМИ назвали 11 самых сексуальных городов мира 3

СМИ назвали 11 самых сексуальных городов мира

Газета The Independent составила список самых сексуальных городов мира. В перечень включили 11 городов.

Рио-де-Жанейро назвали одним из самых сексуальных, поскольку там проживают красивые люди, которые могут появляться на улице почти без одежды, к примеру на знаменитом карнавале в Рио.

В список попал Бостон, так как 70% населения там не состоят в браке. Кроме того, местные жители дружелюбны и общительны, поэтому американский город также можно признать одним из самых сексуальных в мире, сообщает британское издание.

Буэнос-Айрес включили в перечень из-за знаменитого и страстного аргентинского танго. Нью-Йорк был признан журналом Playboy самым сексуальным городом мира, кроме того, там круглосуточно работают бары и проходят вечеринки.

Колумбийский город Медельин также отметили, так как там обучается множество привлекательных студентов. Чэнду на юго-западе Китая также можно назвать сексуальным из-за роскошных спа-салонов и отеля Temple House с ресторанами, расположенными в укромных местах.

Кроме того, в список попали Вена, Кейптаун, Сидней, Мадрид и Монако.

Ранее издание Daily Star называло шесть популярных направлений для секс-туризма, в число которых попали Ибица, Майами, мексиканский курорт Кабо-Сан-Лукас и другие места.


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