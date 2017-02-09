СМИ назвали 11 самых сексуальных городов мира

Газета
Рио-де-Жанейро назвали одним из самых сексуальных, поскольку там проживают красивые люди, которые могут появляться на улице почти без одежды, к примеру на знаменитом карнавале в Рио.
В список попал Бостон, так как 70% населения там не состоят в браке. Кроме того, местные жители дружелюбны и общительны, поэтому американский город также можно признать одним из самых сексуальных в мире, сообщает британское издание.
Буэнос-Айрес включили в перечень из-за знаменитого и страстного аргентинского танго. Нью-Йорк был признан журналом Playboy самым сексуальным городом мира, кроме того, там круглосуточно работают бары и проходят вечеринки.
Колумбийский город Медельин также отметили, так как там обучается множество привлекательных студентов. Чэнду на юго-западе Китая также можно назвать сексуальным из-за роскошных спа-салонов и отеля Temple House с ресторанами, расположенными в укромных местах.
Кроме того, в список попали Вена, Кейптаун, Сидней, Мадрид и Монако.
Ранее издание