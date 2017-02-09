«Смелым везет». Рязанский воздухоплаватель прокомментировал рекорд Конюхова

Президент рязанской федерации воздухоплавания Лев Маврин прокомментировал рекорд Федора Конюхова.

Напомним, воздушный шар российского путешественника находится в небе уже 51 час 9 минут и продолжает полет.

«Второго такого случая не представится. Сейчас у них идеальные условия для полета и посадки: светлое время суток, ветер не очень сильный, нет лесов и водоемов», — отметил Маврин

По его словам, экипаж может еще улучшить рекорд на 3-4 часа, однако выразил уверенность, что полет закончится сегодня вечером.

«Сейчас нет смысла прекращать полет. Очередной рекорд уже побит. Главная интрига — сколько осталось газа. Об этом знают только пилоты», — заявил он.

Маврин предположил, что экипаж может сесть около федеральной трассы Е-38 в Саратовской области, но не исключил, что воздухоплаватели достигнут границы с Казахстаном.

«Смелым везет. Их траектория была идеальной. Они не уперлись в границы страны. Оказывается для теплового аэростата Россия не такая уж и большая», — сообщил воздухоплаватель.

Он рассказал, что свой рекорд установил в 2002 году — за пять часов преодолел 154 километра.

По его словам, следующую попытку побить рекорд предпримет Леонид Тюхтяев с американским пилотом Троем Брэдли на территории США.

«Закрутилась настоящая интрига. Сейчас они ждут сколько часов еще продержится Конюхов», — заключил Меврин.