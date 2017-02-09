«Смелым везет». Рязанский воздухоплаватель прокомментировал рекорд Конюхова

Президент рязанской федерации воздухоплавания Лев Маврин прокомментировал рекорд Федора Конюхова.
Напомним, воздушный шар российского путешественника
«Второго такого случая не представится. Сейчас у них идеальные условия для полета и посадки: светлое время суток, ветер не очень сильный, нет лесов и водоемов», — отметил Маврин
По его словам, экипаж может еще улучшить рекорд на 3-4 часа, однако выразил уверенность, что полет закончится сегодня вечером.
«Сейчас нет смысла прекращать полет. Очередной рекорд уже побит. Главная интрига — сколько осталось газа. Об этом знают только пилоты», — заявил он.
Маврин предположил, что экипаж может сесть около федеральной трассы Е-38 в Саратовской области, но не исключил, что воздухоплаватели достигнут границы с Казахстаном.
«Смелым везет. Их траектория была идеальной. Они не уперлись в границы страны. Оказывается для теплового аэростата Россия не такая уж и большая», — сообщил воздухоплаватель.
Он рассказал, что свой рекорд установил в 2002 году — за пять часов преодолел 154 километра.
По его словам, следующую попытку побить рекорд предпримет Леонид Тюхтяев с американским пилотом Троем Брэдли на территории США.
«Закрутилась настоящая интрига. Сейчас они ждут сколько часов еще продержится Конюхов», — заключил Меврин.
Ранее сообщалось, что во время путешествия Федор Конюхов