Рязанская семья устроила несколько драк в ток-шоу на НТВ. Видео

Рязанская семья устроила несколько драк в ток-шоу на
В шоу рассказали, что семь лет назад 16-летняя Анна родила ребенка, а спустя четыре месяца ее лишили родительских прав. По словам девушки, ее выгнали на улицу и не давали видеться с дочерью. Бабушка ребенка считает, что мать бросила новорожденную.
Встретившись со свекровью в студии, Анна бросилась на нее с кулаками и угрозами.
У девушки началась истерика и она упала на пол. Для оказания помощи в эфир пригласили медиков.
Появившись в студии, нынешний парень Анны устроил драку с отцом ребенка, который также считает, что она бросила свою дочь.
После девушка устроила еще одну драку с приемным отцом и его нынешней женой.
В конце передачи Анна встретилась со своей дочерью.