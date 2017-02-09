Рязанская газета «Дом.Строй» больше не будет выходить на бумаге. Об этом говорится на сайте «
Главный редактор газеты Денис Абраков в своем обращении к читателям отметил, что редакция займется развитием сайта.
«Тщательно изучив спрос на печатный продукт и изменившиеся предпочтения целевой аудитории, в конце января этого года мы приняли непростое, но, надеюсь, своевременное решение прекратить выпуск печатной версии газеты, сосредоточив все усилия на развитии сайта domostroymedia.ru. Этот ресурс существует уже почти 10 лет, и его востребованность очевидна», — подчеркнул Абраков.
Главный редактор поблагодарил коллектив, а также партнеров, оставшихся верными газете «до финального номера».
Стоит отметить, что бумажная версия газеты выходила в течение 16 лет.