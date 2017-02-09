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14:07, 9 февраля 2017 316
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Рязанская газета «Дом.Строй» больше не будет выходить на бумаге

Рязанская газета «Дом.Строй» больше не будет выходить на бумаге

Рязанская газета «Дом.Строй» больше не будет выходить на бумаге. Об этом говорится на сайте «Дом.Строя».

Главный редактор газеты Денис Абраков в своем обращении к читателям отметил, что редакция займется развитием сайта.

«Тщательно изучив спрос на печатный продукт и изменившиеся предпочтения целевой аудитории, в конце января этого года мы приняли непростое, но, надеюсь, своевременное решение прекратить выпуск печатной версии газеты, сосредоточив все усилия на развитии сайта domostroymedia.ru. Этот ресурс существует уже почти 10 лет, и его востребованность очевидна», — подчеркнул Абраков.

Главный редактор поблагодарил коллектив, а также партнеров, оставшихся верными газете «до финального номера».

Стоит отметить, что бумажная версия газеты выходила в течение 16 лет.


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