Рязанец предстанет перед судом за хранение «синтетики» и попытку дать взятку полицейскому

Рязанец, хранивший «синтетику» предстанет перед судом за попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщила
Следствие установило, что 17 января 2017 года рязанец при помощи интернета купил синтетические наркотики весом не менее 1,213 грамма. Вещество изъяли сотрудники полиции в ходе проведения досмотра.
Зная, что за это предусмотрена уголовная ответственность, обвиняемый предложил полицейскому взятку в размере 15 тысяч рублей за освобождение от уголовного преследования и наказания. Сотрудник полиции не принял взятку.
Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.