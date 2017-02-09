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14:51, 9 февраля 2017 413
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Рязанец предстанет перед судом за хранение «синтетики» и попытку дать взятку полицейскому

Рязанец предстанет перед судом за хранение «синтетики» и попытку дать взятку полицейскому

Рязанец, хранивший «синтетику» предстанет перед судом за попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствие установило, что 17 января 2017 года рязанец при помощи интернета купил синтетические наркотики весом не менее 1,213 грамма. Вещество изъяли сотрудники полиции в ходе проведения досмотра.

Зная, что за это предусмотрена уголовная ответственность, обвиняемый предложил полицейскому взятку в размере 15 тысяч рублей за освобождение от уголовного преследования и наказания. Сотрудник полиции не принял взятку.

Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.


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