Рязанец избил друзей насосом за отказ подтолкнуть машину

Житель Александро-Невского района избил друзей насосом за отказ подтолкнуть машину. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщило издательство «
Компания распивала спиртные напитки. У одного из мужчин не завелась машина. На его просьбу подтолкнуть автомобиль никто не откликнулся. Тогда он взял ручной насос и побил им своих друзей. Товарищу он проломил череп, знакомой сломал ребра. Еще один мужчина отделался синяками и ссадинами.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.